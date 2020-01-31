Намеченный на 31 января официальный выход Великобритании из состава Евросоюза (ЕС) потенциально является дополнительной возможностью для дальнейшего развития российско-британских отношений. Об этом пишет в своей статье, опубликованной в пятницу, 31 января, в «Российской газете» посол РФ в Великобритании Андрей Келин

«Потенциально выход Великобритании из состава ЕС можно считать дополнительной возможностью для развития российско-британских отношений. В первую очередь речь идет о сфере экономики, торговли, инвестиций и сопутствующих вопросах», — уточнил Келин.

Посол напомнил, что «с начала 2021 года между Россией и Великобританией перестанут действовать торговые барьеры и устаревшие ограничения, которые были установлены ЕС», а также применение к странам двусторонних соглашений между Россией и Евросоюзом.

Brexit: Евросоюз потеряет Великобританию, но может получить Северную Ирландию © AFP, Justin TALLIS | AFP, Justin TALLIS | Перейти в фотобанк

По первым оценкам, речь может идти о судоходстве, авиасообщении, обороте расщепляющихся материалов. Ряд вопросов уже прорабатывается на площадке ВТО (Всемирной торговой организации. — ИФ).

Келин упоминает: «Вместе с тем в своей внешней политике Великобритания по-прежнему будет опираться на общезападные постулаты».