«Потенциально выход Великобритании из состава ЕС можно считать дополнительной возможностью для развития российско-британских отношений. В первую очередь речь идет о сфере экономики, торговли, инвестиций и сопутствующих вопросах», — уточнил Келин.
Посол напомнил, что «с начала 2021 года между Россией и Великобританией перестанут действовать торговые барьеры и устаревшие ограничения, которые были установлены ЕС», а также применение к странам двусторонних соглашений между Россией и Евросоюзом.
Российская сторона готова к «своего рода» инвентаризации экономического взаимодействия с Великобританией, рассказал Келин.
По первым оценкам, речь может идти о судоходстве, авиасообщении, обороте расщепляющихся материалов. Ряд вопросов уже прорабатывается на площадке ВТО (Всемирной торговой организации. — ИФ).
Келин упоминает: «Вместе с тем в своей внешней политике Великобритания по-прежнему будет опираться на общезападные постулаты».