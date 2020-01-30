«Поступила инициатива от группы граждан Франции, потомков эмигрантов, покинувших Крым в 20-х годах прошлого века, приехать обратно на постоянное место жительства. Мы уже оговорили возможный формат встречи», — рассказал Гемпель.
С просьбой посодействовать в парламент Крыма обратилась представительница национальной культурной автономии французов Республики Крым.
Отмечается, что в этом году группа французских граждан посетит полуостров с ознакомительным визитом.
Ранее сообщалось, что за пять лет нахождения в составе Российской Федерации в Крым приехало порядка 170 тысяч человек на постоянное жительство. Из них 50 тысяч приехали из Украины, а уехали из Крыма на Украину 7 тысяч, еще 80 тысяч уехали в другие регионы РФ.