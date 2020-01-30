Группа французских граждан, потомков крымских эмигрантов, изъявили желание переехать в Крым. Об этом в четверг, 30 января, рассказал глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает «РИА Новости»

«Поступила инициатива от группы граждан Франции, потомков эмигрантов, покинувших Крым в 20-х годах прошлого века, приехать обратно на постоянное место жительства. Мы уже оговорили возможный формат встречи», — рассказал Гемпель.

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Отмечается, что в этом году группа французских граждан посетит полуостров с ознакомительным визитом.

Ранее сообщалось, что за пять лет нахождения в составе Российской Федерации в Крым приехало порядка 170 тысяч человек на постоянное жительство. Из них 50 тысяч приехали из Украины, а уехали из Крыма на Украину 7 тысяч, еще 80 тысяч уехали в другие регионы РФ.