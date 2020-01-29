С 30 января в Мариуполе на карантин закроют школы и детсады. Об этом29 января сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета

Такое решение мариупольские чиновники приняли из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в городе.

В начале недели на занятиях отсутствовало 12 % школьников, а к середине недели эта цифра увеличилась до 16%.

«Поэтому было принято решение закрыть школы города на карантин до улучшения эпидемситуации. И важно — обезопасить от заражения респираторными инфекциями других детей», — говорится в сообщении.

На Украине школы продолжают закрываться на карантин © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

О том, когда ученики мариупольских школ смогут вернуться к занятиям, власти города сообщат дополнительно.

Из-за вспышки гриппа на карантин закрылись школы и в других городах Донецкой области.