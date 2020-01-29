Такое решение мариупольские чиновники приняли из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в городе.
В начале недели на занятиях отсутствовало 12 % школьников, а к середине недели эта цифра увеличилась до 16%.
«Поэтому было принято решение закрыть школы города на карантин до улучшения эпидемситуации. И важно — обезопасить от заражения респираторными инфекциями других детей», — говорится в сообщении.
В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией в больницах города педиатрам добавили приемные часы.
О том, когда ученики мариупольских школ смогут вернуться к занятиям, власти города сообщат дополнительно.
Из-за вспышки гриппа на карантин закрылись школы и в других городах Донецкой области.