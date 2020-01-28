Идея о том, чтобы построить в Латвии терминал для поставки нефти в Белоруссию, имеет явный политический подтекст, но не более того. Об этом рассказал руководитель Центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов 28 января в комментарии радио Sputnik Беларусь

Суздальцев рассказал, как реагирует белорусская оппозиция на нефтегазовые споры Москвы и Минска © Андрей Александров | Андрей Александров | Перейти в фотобанк Талис Линкайтс сообщил, что руководство страны может найти финансирование, чтобы построить государственный терминал для поставок нефти в Белоруссию.

Он пояснил, что Рига имеет возможность переваливать нефтепродукты и нефть для Беларуси в обоих направлениях, однако действующие терминалы принадлежат частным лицам, и решение принимают их владельцы.

«Это предложение Беларуси вступить в более тесные экономические отношения со странами ЕС, это интегрирование Беларуси в европейский проект. Думаю, это предложение носит не экономический, а политический характер», — указал эксперт.

Чтобы белорусские НПЗ работали хотя бы с минимальной нагрузкой, продолжил специалист, необходимо принимать по два таких терминала еженедельно: пока не выстроена логистика, доходов от такой схемы будет совсем немного.

Интерес прибалтийских стран, по его мнению, может состоять также в том, чтобы загрузить свои порты, используя белорусские проблемы, и может быть, даже реанимировать северный участок трубопровода «Дружба», который уже давно не использовался.