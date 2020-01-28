В Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины сообщили, что Гонконг усилил санитарные требования к импорту украинских столовых яиц. Об этом пишет journalist.today во вторник, 28 января

Госпродпотребслужба обращает внимание участников рынка на то, что экспорт столовых яиц в специальный административный район Гонконг возможен только при неукоснительном соблюдении санитарных требований.

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«Начиная с 27 января 2020 года осуществление экспорта столовых яиц из авторизованных компетентным органом Гонконга предприятий возможно только при наличии подтверждений (экспертные заключения уполномоченных аккредитованных лабораторий), что каждая партия экспортируемых столовых яиц не содержит антибиотиков группы фторхинолонов, салиномицин и является безопасной для потребления человеком», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Украина будет экспортировать свежие яйца в Японию.