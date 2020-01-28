Госпродпотребслужба обращает внимание участников рынка на то, что экспорт столовых яиц в специальный административный район Гонконг возможен только при неукоснительном соблюдении санитарных требований.
Отныне поставки будут осуществляться только при наличии экспертных заключений об отсутствии антибиотиков в продукции.
«Начиная с 27 января 2020 года осуществление экспорта столовых яиц из авторизованных компетентным органом Гонконга предприятий возможно только при наличии подтверждений (экспертные заключения уполномоченных аккредитованных лабораторий), что каждая партия экспортируемых столовых яиц не содержит антибиотиков группы фторхинолонов, салиномицин и является безопасной для потребления человеком», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Украина будет экспортировать свежие яйца в Японию.