Bloomberg в 2017 году признал Вилла де Седрес в городе Сен-Жан-Кап-Ферра самым дорогим особняком на планете. В минувшем году виллу на продажу выставила итальянская компания Campari.
Виллу построили в 1870 году для короля Бельгии Леопольда II.
О покупке особняка сообщила компания Ахметова SCM Holdings Limited. В компании эту сделку рассматривают как долгосрочную инвестицию.
Имение занимает 18 тысяч квадратных метров средиземноморского побережья. В доме есть 14 спален, огромная гостиная, люстра, французские двери и портреты XIX века в орнаментальных рамах. Также в особняке есть библиотека, в которой собрано около 3 тысяч книг о флоре и натурализме.
Кроме того, на территории поместья располагаются 25 оранжерей, в которых выращивают 14 тысяч растений. Эти оранжереи входят в топ-10 лучших ботанических садов мира.
Также в доме есть олимпийский бассейн, огромный бальный зал и конюшня на 30 лошадей.
По версии Bloomberg, состояние богатейшего украинца Рината Ахметова в 2017 году оценивалось в 3,4 млрд долларов.