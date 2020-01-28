В собственность украинского миллиардера, бизнесмена, экс-депутат Верховной Рады Рината Ахметова перешел особняк на Французской Ривьере стоимостью 200 млн евро. Об этом вечером 27 января сообщил РБК-Украина со ссылкой на Financial Times

Bloomberg в 2017 году признал Вилла де Седрес в городе Сен-Жан-Кап-Ферра самым дорогим особняком на планете. В минувшем году виллу на продажу выставила итальянская компания Campari.

Виллу построили в 1870 году для короля Бельгии Леопольда II.

О покупке особняка сообщила компания Ахметова SCM Holdings Limited. В компании эту сделку рассматривают как долгосрочную инвестицию.

Имение занимает 18 тысяч квадратных метров средиземноморского побережья. В доме есть 14 спален, огромная гостиная, люстра, французские двери и портреты XIX века в орнаментальных рамах. Также в особняке есть библиотека, в которой собрано около 3 тысяч книг о флоре и натурализме.

Ринат Ахметов. Биографическая справка © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Также в доме есть олимпийский бассейн, огромный бальный зал и конюшня на 30 лошадей.

По версии Bloomberg, состояние богатейшего украинца Рината Ахметова в 2017 году оценивалось в 3,4 млрд долларов.