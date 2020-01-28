Труба обжаловал в Верховном суде Украины свое увольнение с поста главы Госбюро расследований

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР, назначив временно исполняющей обязанности руководителя Госбюро Ирину Венедиктову.
Труба заявил, что соответствующий указ является незаконным, и сообщил о намерении оспорить его в Верховном суде Украины.
«Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев разных групп. Оценить его эффективность можно будет со временем. Но должно быть правовое решение», — написал он.
Экс-глава ГБР также сообщил, что должность в Госбюро расследований была «вершиной его профессиональной карьеры», поэтому ему важно получить правовую оценку.
Тем временем Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении Трубы по запросу партии «Европейская солидарность». Дело возбудили по статьям о вмешательстве в деятельность работников правоохранительных органов и разглашении данных досудебного следствия.
По мнению Трубы, это уголовное преследование является местью главы «Евросолидарности», экс-президента Украины Петра Порошенко за 13 дел, открытых против него ГБР.