Председатель государственного Агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков заявил о необходимости обновить 6 тысяч километров украинских дорог в 2020 году, для чего были привлечены 85 миллиардов гривен (217,3 миллиарда рублей). Он сообщил об этом на своей странице в Facebook 27 января

Украина взяла в кредит 450 млн евро на ремонт своих дорог © Facebook Владислав Криклий Алексеем Гончаруком и министром инфраструктуры Владиславом Криклием.

«Цель — более 6 тысяч км обновленных дорог. Рекордные 85 миллиардов гривен привлеченных средств. И новая управленческая политика. Все это поможет сделать этот год переломным», — заявил Кубраков.

По его мнению, выполнить поставленные цели помогут поддержка бизнеса и власти, жесткая и прозрачная кадровая политика, оптимизация закупочного процесса, а также международное партнерство и внедрение современных решений.

Стоить отметить, что ранее Гончарук заявлял и о более амбициозных планах на 2020 год — построить как минимум 4 тысячи километров дорог. По его словам, масштабное строительство дорог должно начаться уже с 1 марта.