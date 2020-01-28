По его словам, план перезагрузки устаревшей дорожной системы на 2020 год был разработан совместно с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и министром инфраструктуры Владиславом Криклием.
«Цель — более 6 тысяч км обновленных дорог. Рекордные 85 миллиардов гривен привлеченных средств. И новая управленческая политика. Все это поможет сделать этот год переломным», — заявил Кубраков.
По его мнению, выполнить поставленные цели помогут поддержка бизнеса и власти, жесткая и прозрачная кадровая политика, оптимизация закупочного процесса, а также международное партнерство и внедрение современных решений.
Стоить отметить, что ранее Гончарук заявлял и о более амбициозных планах на 2020 год — построить как минимум 4 тысячи километров дорог. По его словам, масштабное строительство дорог должно начаться уже с 1 марта.