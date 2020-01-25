Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, движется ли Россия по казахскому пути передачи власти. Он сделал это в своей рубрике «Вопрос/Ответ» на YouTube-канале издания Украина.ру 25 января

«Россия идет по казахскому пути передачи власти?»: Ищенко отвечает на вопросы зрителей © Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к Конституции страны, который может повлечь за собой изменение системы государственного управления.

При этом, по словам Ищенко, хотя реформа и предусматривает перераспределение полномочий между разными ветвями власти, в этой схеме нет предусмотренного для Путина места «вечного Дэна Сяопина».

«В этой схеме нет места вечного отца народа, которое занял бы Путин. Может быть, оно в результате появится, но пока что оно не предложено. У [экс-президента Казахстана Нурсултана] Назарбаева такая ситуация была предложена изначально, и в общем-то до сих пор в Казахстане есть президент и есть Назарбаев, в руках которого сосредоточена вся полнота власти», — отметил эксперт.

Очередные президентские выборы в России запланированы на 17 марта 2024 года. Согласно Конституции РФ, одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд. С 7 мая 2012 года этот уже второй раз подряд пост занимает Путин.

В рамках поправок в Конституцию российский лидер предложил дать Госдуме полномочия утверждать, а не просто согласовывать кандидатуру премьера, а затем, по представлению последнего, всех вице-премьеров и министров. Президент будет не вправе отклонить утвержденные кандидатуры министров, но сохранит право их увольнять.

Сейчас глава правительства назначается президентом по согласованию с Думой, а министров назначает президент по предложению премьера.

За президентом остается прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой. Но по кандидатурам глав силовых ведомств президент должен будет консультироваться с Советом Федерации.