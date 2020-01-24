В ходе пресс-конференции, прошедшей на днях в Киеве, эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта оценил состояние с призывом в армию на Украине

«Даже Турчинов не хотел воевать за счет детей» — Молчанов о понижении призывного возраста © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Качество и прохождение осенней кампании по призыву мы могли оценить по набегам военных комиссаров и полицейских на улицы и в общественные места ряда городов, которые продолжают нарушать процедуру вручения повестки. Массовые нарушения были в Киеве. Итог кампании, ее качественные показатели сокрыли от общественности», — продолжил Шабовта.

До 2017 года украинцы призывного возраста оканчивали 11 классов в среднем в 17 лет, а с 2017 года в стране введено 12-летнее обучение, и «вчерашние старшеклассники при непоступлении в вуз практически без паузы пойдут в военкомат», добавил он.

Шабовта опасается, что они, после незначительного периода подготовки, все-таки могут попасть в зону боевых действий вопреки заявлениям министерства обороны, что на фронт идут только контрактники. Срочников, по его оценкам, «мгновенно и массированно склоняют к идее заключения контракта» с ВСУ.

Президентский указ от 16 января 2020 года о призыве с 18-летнего возраста будет работать уже с весны.