Количество заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, в Китае превысило 830 человек.
«Нет ни одного подтвержденного случая подобного заболевания на Украине. Сегодня будет координационное совещание между всеми службами, которые обеспечивают контроль на границе, чтобы вирус не попал на территорию Украины», — заявил он.
По его словам, на Украине создан оперативный штаб при Министерстве здравоохранения.
Также Гончарук анонсировал брифинг представителей Минздрава в пятницу, 24 января, на котором медики объяснят украинцам, как уберечься от эпидемии.