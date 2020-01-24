Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что повода для паники на Украине в связи с распространением коронавируса в мире нет, поскольку у власти все под контролем. Об этом 24 января он сообщил в ходе брифинга, который транслировали украинские телеканалы

Количество заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, в Китае превысило 830 человек.

«Нет ни одного подтвержденного случая подобного заболевания на Украине. Сегодня будет координационное совещание между всеми службами, которые обеспечивают контроль на границе, чтобы вирус не попал на территорию Украины», — заявил он.

Китайская опасность. Украина и Россия готовятся к новому вирусу, угрожающему человечеству © AFP, STR / AFP | AFP, STR / AFP | Перейти в фотобанк

Также Гончарук анонсировал брифинг представителей Минздрава в пятницу, 24 января, на котором медики объяснят украинцам, как уберечься от эпидемии.