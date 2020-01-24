Президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе выступал перед пустым залом, поскольку его помощник по вопросам внешней политики Андрей Ермак не собрал аудиторию. Об этом вечером 23 января на своей странице в Facebook сообщил политический эксперт Владислав Дзивидзинский

«Крайне ограниченный человек». Израильские СМИ рассказали о фиаско Зеленского в Давосе © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Тогда почему в то время, когда можно было хайпануть, зал во время выступления президента на экономическом форуме был пустой? Очевидно, что здесь дело в непрофессиональной подготовке самого мероприятия с участием президента», — написал Дзивидзинский.

По его словам, за подготовку к форуму отвечал помощник президента Ермак, который забыл проинформировать и заинтересовать аудиторию форума выступлением Зеленского.

«Аудитории не было, потому что ее никто не привлек, не проинформировал и не заинтересовал. Складывается впечатление, что об этом просто забыли. Такой же провал был у [Петра] Порошенко, но в целом стоит отметить, что у того же Порошенко международные ивенты были организованы на уровень выше», — написал он.