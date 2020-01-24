На Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе ездят либо политические новички, либо главы государств с внутриполитическими проблемами. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал в своем еженедельном влоге на YouTube-канале издания Украина.ру 24 января

Ищенко-VLOG: что Украина получит от Давоса? ©

Сейчас же туда ездят в основном только что пришедшие к власти люди, так как ВЭФ — это хорошая площадка для знакомств, сказал Ищенко.

«Либо туда ездят президенты, у которых проблемы внутри страны. В этом году там, кроме [президента Украины Владимира] Зеленского, [президент Франции Эммануэль] Макрон, [канцлер ФРГ Ангела] Меркель и [президент США Дональд] Трамп — у всех проблемы. Это позволяет на какой-то панели выступить, а потом внутри собственного государства рассказать, как это важно и интересно», — пояснил политолог.

При это он отметил, что Зеленский вряд ли рассчитывал на что-то большее.

Тема 50-й сессии Всемирного экономического форума — «Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир». ВЭФ-2020 проходит в Давосе 21-24 января.