По его словам, в Давосе не решаются никакие вопросы, туда ездят «потусоваться — других посмотреть и себя показать». Эксперт отметил, что когда-то форум был популярен у постсоветской элиты, так как тогда ее представители еще не отдавали себе отчета в том, что он собой представляет.
Сейчас же туда ездят в основном только что пришедшие к власти люди, так как ВЭФ — это хорошая площадка для знакомств, сказал Ищенко.
«Либо туда ездят президенты, у которых проблемы внутри страны. В этом году там, кроме [президента Украины Владимира] Зеленского, [президент Франции Эммануэль] Макрон, [канцлер ФРГ Ангела] Меркель и [президент США Дональд] Трамп — у всех проблемы. Это позволяет на какой-то панели выступить, а потом внутри собственного государства рассказать, как это важно и интересно», — пояснил политолог.
При это он отметил, что Зеленский вряд ли рассчитывал на что-то большее.
Тема 50-й сессии Всемирного экономического форума — «Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир». ВЭФ-2020 проходит в Давосе 21-24 января.