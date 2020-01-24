Несмотря на то, что только 2% украинских граждан назвали себя ксенофобами, а также невзирая на национальность президента и премьера, продолжил эксперт, в бытовом смысле уровень антисемитизма в Украине очень высок.
«Вот эта фраза: "утопим евреев в русской крови" — присутствовала не единожды. Уровень русофобии и антисемитизма рос параллельно. Я это видел, как оно есть на самом деле», — подчеркнул Копатько.
При этом, по его словам, представители националистических организаций не появились просто так, а поддерживались западными организациями, которые даже приглашали их на различные пресс-конференции.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Фактор Холокоста в современной украинской политике» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.