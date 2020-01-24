Пародокс украинского национализма после Евромайдана состоит в том, что в нем причудливо переплетается русофобия, антисемитизм и ненависть к полякам. Об этом рассказал социолог Евгений Копатько 23 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике». Трансляция ©

«Вот эта фраза: "утопим евреев в русской крови" — присутствовала не единожды. Уровень русофобии и антисемитизма рос параллельно. Я это видел, как оно есть на самом деле», — подчеркнул Копатько.

При этом, по его словам, представители националистических организаций не появились просто так, а поддерживались западными организациями, которые даже приглашали их на различные пресс-конференции.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Фактор Холокоста в современной украинской политике» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.