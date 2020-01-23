Какого-либо контакта между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным в Иерусалиме в четверг не было. Об этом 23 января сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам

«Крайне ограниченный человек». Израильские СМИ рассказали о фиаско Зеленского в Давосе © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что контакты президента РФ с украинским коллегой если и состоятся, то будут носить весьма короткий характер и пройдут на ногах. Впоследствии Зеленский сообщил, что сомневается, что встреча с Путиным состоится.

Первая встреча лидеров Украины и России произошла в декабре на полях нормандского саммита в Париже, когда президенты пожали друг другу руки, а затем около 15 минут общались с глазу на глаз. До этого главы государств ограничивались телефонными разговорами.