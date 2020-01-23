«Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум памяти жертв Холокоста», — сказал он, отвечая на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча между главами государств.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что контакты президента РФ с украинским коллегой если и состоятся, то будут носить весьма короткий характер и пройдут на ногах. Впоследствии Зеленский сообщил, что сомневается, что встреча с Путиным состоится.
Первая встреча лидеров Украины и России произошла в декабре на полях нормандского саммита в Париже, когда президенты пожали друг другу руки, а затем около 15 минут общались с глазу на глаз. До этого главы государств ограничивались телефонными разговорами.