Ненюченко отметила, что выплаты, которые получают украинские пенсионеры, чувствительны для правительства и общества в целом, а пенсионная реформа функционирует в сложных демографических условиях.
По ее словам, пенсии в настоящее время получают 27% украинцев, а наемных работников, платящих взносы, только 25%.
На выплату пенсий в минувшем году пришлось потратить 11% ВВП. В новом году этот показатель должен упасть до 9,8%.
«Средний размер пенсий за год вырос на 16,5% и на 1 января составляет 3083 гривны (почти 7,8 тыс. рублей)», — рассказала Ненюченко.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на экономическом форуме в Давосе заявил, что более 10 млн украинцев живут за чертой бедности.