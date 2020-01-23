Пенсионеров среди граждан Украины больше, чем тех, кто трудоустроен официально и отчисляет взносы в Пенсионный фонд. Об этом 22 января рассказала замминистра социальной политики Наталья Ненюченко на заседании профильного комитета

«Миллионы за чертой бедности». Гончарук назвал причину коррупции на Украине © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

По ее словам, пенсии в настоящее время получают 27% украинцев, а наемных работников, платящих взносы, только 25%.

На выплату пенсий в минувшем году пришлось потратить 11% ВВП. В новом году этот показатель должен упасть до 9,8%.

«Средний размер пенсий за год вырос на 16,5% и на 1 января составляет 3083 гривны (почти 7,8 тыс. рублей)», — рассказала Ненюченко.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на экономическом форуме в Давосе заявил, что более 10 млн украинцев живут за чертой бедности.