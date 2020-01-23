В четверг, 23 января, в Давосе (Швейцария) Гончарук сообщил, что Украина планирует отдать Германии свою железную дорогу «в управление» на 10 лет. По его словам, это делается в рамках сотрудничества по реструктуризации УЗ «Укрзализныця».
Гаврилечко считает, что украинский премьер не разбирается в вопросе, о котором говорит, так как озвученные им планы называются концессией — процессом, который регулируется соответствующим законодательством. А «передача чего-то в управление без доступа к управляемому субъекту и контролю за ним», как обозначил это премьер, — звучит странно, отметил эксперт.
«Так что либо он соврал, либо это что-то на уровне его непонимания того, что происходит. Прям очень сложно комментировать заявления человека, который сам себя называет "профаном" в экономике», — сказал Гаврилечко.
При этом он подчеркнул, что для «Укрзализныци» нет ни малейшей необходимости в концессии, так как в целом эта компания прибыльная, а все, что ей нужно, — это декорпоратизация.