Эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко уличил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в «профанстве» после заявления последнего о передаче украинской железной дороги «в управление» Германии. Он сделал это в интервью изданию Украина.ру 23 января

Гаврилечко: Премьер Украины не понимает, что нужно «Укрзализныце» вместо концессии © Facebook/Александр Петрачков

Гаврилечко считает, что украинский премьер не разбирается в вопросе, о котором говорит, так как озвученные им планы называются концессией — процессом, который регулируется соответствующим законодательством. А «передача чего-то в управление без доступа к управляемому субъекту и контролю за ним», как обозначил это премьер, — звучит странно, отметил эксперт.

«Так что либо он соврал, либо это что-то на уровне его непонимания того, что происходит. Прям очень сложно комментировать заявления человека, который сам себя называет "профаном" в экономике», — сказал Гаврилечко.

При этом он подчеркнул, что для «Укрзализныци» нет ни малейшей необходимости в концессии, так как в целом эта компания прибыльная, а все, что ей нужно, — это декорпоратизация.