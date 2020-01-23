Госпогранслужба Украины не пропустила через границу страны трех российских политиков. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 23 января

Запрещенные «Кролики». На Украине отменяют концерты Данильца и Моисеенко © Скриншот из видео Ян Лузин.

Якобы россиянин не смог объяснить цель своего визита на Украину, поэтому пограничники не пропустили его. Утренним рейсом Лузин вылетел в Германию.

Отправили назад и еще двух россиян, прилетевших из Минска в аэропорт «Киев» вечером 22 января.

«Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом», — говорится в сообщении.

По словам источника, речь идет о депутате сельсовета Омской облксти от «Единой России» Юрии Гольмане и члене КПРФ Валентине Малетине.

После провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение. Из-за этого украинские власти ограничили въезд в страну гражданам РФ мужского пола в от 16 до 60 лет.

После окончания военного положения Совет нацбезопасности и обороны рекомендовал Госпогранслужбе усилить охрану границ и контролировать въезд россиян на Украину.