Как сообщил агентству «Телеграф» источник в погранслужбе, 22 января в аэропорт «Борисполь» рейсом из Лондона прилетел член партии «Единая Россия», экс-мэр Пскова Ян Лузин.
Якобы россиянин не смог объяснить цель своего визита на Украину, поэтому пограничники не пропустили его. Утренним рейсом Лузин вылетел в Германию.
Отправили назад и еще двух россиян, прилетевших из Минска в аэропорт «Киев» вечером 22 января.
«Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом», — говорится в сообщении.
По словам источника, речь идет о депутате сельсовета Омской облксти от «Единой России» Юрии Гольмане и члене КПРФ Валентине Малетине.
После провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение. Из-за этого украинские власти ограничили въезд в страну гражданам РФ мужского пола в от 16 до 60 лет.
После окончания военного положения Совет нацбезопасности и обороны рекомендовал Госпогранслужбе усилить охрану границ и контролировать въезд россиян на Украину.