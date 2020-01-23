Хотя официальный Киев не поддерживает антисемитские настроения общества, украинские политтехнологи пытались использовать этот фактор в борьбе со своими политическими оппонентами. Об этом рассказал руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко 23 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике». Трансляция ©

Однако, по его мнению, подобные приемы не действовали на избирателей и рядовых граждан, так что подобные настроения наблюдаются исключительно в среде радикальных националистов, которые со временем станут маргинальными.

В то же время, добавил политолог, если в 2012 году уровень ксенофобии в украинском обществе был сравнительно небольшим, то после событий на Майдане 2014 года рост националистических настроений увеличился.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Фактор Холокоста в современной украинской политике» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.