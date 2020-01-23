«Как только у Тимошенко начинали расти рейтинги, сразу же появлялись националисты, которые утверждали, что ее настоящая фамилия якобы Капительман. Как только у Порошенко начинали расти рейтинги, говорили, что он еврей, и так далее», — привел пример эксперт.
Однако, по его мнению, подобные приемы не действовали на избирателей и рядовых граждан, так что подобные настроения наблюдаются исключительно в среде радикальных националистов, которые со временем станут маргинальными.
В то же время, добавил политолог, если в 2012 году уровень ксенофобии в украинском обществе был сравнительно небольшим, то после событий на Майдане 2014 года рост националистических настроений увеличился.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Фактор Холокоста в современной украинской политике» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.