Украина планирует отдать Германии свою железную дорогу в управление на 10 лет. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил во время «Украинского завтрака» в Давосе 23 января, передает Интерфакс-Украина

Как убьют «Укрзализницю»: массовые увольнения и на сто процентов изношенный состав © Twitter, Владимир Гройсман

«Да, мы хотим отдать немцам в управление на 10 лет железную дорогу. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов», — заявил он на следующий день.

Гончарук добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, политическое решение уже принято.

Ранее премьер отметил, что такой альянс является логическим продолжением плана реструктуризации «Укрзализници», анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре 2019 года.

Согласно меморандуму, стороны будут изучать возможность альянса между национальными операторами Украины и Германии для обмена опытом и повышения эффективности перевозок на Украине.

Кроме того, они проведут оценку возможности сотрудничества для имплементации европейского опыта реформирования ж/д перевозок и адаптации директив ЕС, а также будут способствовать взаимным предложениям о развитии железнодорожной отрасли с учетом современных стандартов экологичности и инновационности.