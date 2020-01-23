Накануне, 22 января, Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn, который предусматривает оказание услуг по реформированию «Укрзализныци». При этом Гончарук отметил, что речь не идет об аренде или продаже украинских железных дорог.
«Да, мы хотим отдать немцам в управление на 10 лет железную дорогу. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов», — заявил он на следующий день.
Гончарук добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, политическое решение уже принято.
Ранее премьер отметил, что такой альянс является логическим продолжением плана реструктуризации «Укрзализници», анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре 2019 года.
Согласно меморандуму, стороны будут изучать возможность альянса между национальными операторами Украины и Германии для обмена опытом и повышения эффективности перевозок на Украине.
Кроме того, они проведут оценку возможности сотрудничества для имплементации европейского опыта реформирования ж/д перевозок и адаптации директив ЕС, а также будут способствовать взаимным предложениям о развитии железнодорожной отрасли с учетом современных стандартов экологичности и инновационности.