Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка возбудил дело из-за драки депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ильи Кивы с посетителем ресторана в Киеве. Об этом 22 января сообщила пресс-служба офиса генпрокурора

Нардеп Кива подрался с атошником в киевском ресторане © Скриншот из видео Руслан Рябошапка возбудил дело по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего. Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020 года, ударил потерпевшего головой в лицо», — говорится в материале.

Соответствующие сведения внесли в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией «умышленное средней тяжести телесное повреждение».

В среду Кива заявил, что на него напал человек, ранее угрожавший ему в сети, на место прибыла полиция и сняла побои. Однако СМИ опубликовали видео, где человек, похожий на Киву, сам наносит удар первым.