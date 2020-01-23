Нардеп Кива подрался с атошником в киевском ресторане
Нардеп Кива подрался с атошником в киевском ресторане
© Скриншот из видео
«В среду, 22 января 2019 года, генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил дело по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего. Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020 года, ударил потерпевшего головой в лицо», — говорится в материале.

Соответствующие сведения внесли в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией «умышленное средней тяжести телесное повреждение».

В среду Кива заявил, что на него напал человек, ранее угрожавший ему в сети, на место прибыла полиция и сняла побои. Однако СМИ опубликовали видео, где человек, похожий на Киву, сам наносит удар первым.

 