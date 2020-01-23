«В среду, 22 января 2019 года, генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил дело по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего. Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020 года, ударил потерпевшего головой в лицо», — говорится в материале.
Соответствующие сведения внесли в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией «умышленное средней тяжести телесное повреждение».
В среду Кива заявил, что на него напал человек, ранее угрожавший ему в сети, на место прибыла полиция и сняла побои. Однако СМИ опубликовали видео, где человек, похожий на Киву, сам наносит удар первым.