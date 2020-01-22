Президент Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявил, что иностранных инвесторов освободят от уплаты налогов на прибыль на пять лет. Об этом 22 января он рассказал на всемирном экономическом форуме в Давосе, который транслировали украинские телеканалы

Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе © Скриншот с видео Украина.ру

«На сегодня 500 предприятий готовы к приватизации… В первые два года всем инвесторам, которые придут в приватизацию, 10 млн долларов и выше, мы даем налоговые каникулы. Вы не будете платить пять лет налог на прибыль. Добро пожаловать!» — заявил он.

Глава государства добавил, что, хотя Украина сегодня недолюблена и недоинвестирована, он ставит своей целью, чтобы в учебниках рядом с Сингапуром и Южной Кореей изучался бы опыт украинской экономики.