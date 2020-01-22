Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков рассказал о перспективах IT-индустрии и политике диджитализации, которую проводит Кабинет министров. Свой доклад он представил на панельной дискуссии «Украинского дома» в Давосе 22 января, передает «Укринформ»

Насколько реален план Зеленского по сплошной цифровизации страны? © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк сказал Борняков.

По его словам, Украина планирует обучить людей простым цифровым навыкам, чтобы подготовить их к использованию новых цифровых продуктов, поскольку, по его словам, большинство профессий исчезнут через 20-30 лет.

Борняков также рассказал о политике диджитализации на Украине и таких проектах, как сервис поддержки молодых родителей "е-Малыш".