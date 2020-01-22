«Технологии приносят изменения. И, как следствие, люди теряют работу, но IT также создает новые рабочие места. И я думаю, что государство должно вмешаться», — сказал Борняков.
По его словам, Украина планирует обучить людей простым цифровым навыкам, чтобы подготовить их к использованию новых цифровых продуктов, поскольку, по его словам, большинство профессий исчезнут через 20-30 лет.
Борняков также рассказал о политике диджитализации на Украине и таких проектах, как сервис поддержки молодых родителей "е-Малыш".