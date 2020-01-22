В качестве одного из вариантов поставки азербайджанской нефти в Белоруссию обсуждается использование трубопровода «Одесса-Броды». Об этом сообщил официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, передает РИА Новости 22 января

Нур-Султан и Баку ответили на предложение Минска о покупке нефти © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

«Использование нефтепровода "Одесса-Броды" обсуждается как одна из возможных опций», — сказал Ахмедов.

Данный нефтепровод был построен в 2001 году между одноименными украинскими городами. Во Львовской области он стыкуется с магистральной веткой нефтепровода «Дружба». Для того чтобы осуществить поставки нефти из Азербайджана на белорусский НПЗ в Новополоцке, участок «Дружбы» на территории Украины от участка «Одесса-Броды» необходимо запустить в реверсном режиме.

Таким образом нефтепровод работал в 2011 году, когда по нему прокачивалось сырье из Венесуэлы и Азербайджана, но вместо запланированных 4 миллионов тонн по нему прокачали всего 1 миллион тонн сырья. Причиной стала очевидная экономическая нецелесообразность и подоспевший контракт на поставки российской нефти, которая фактически обошлась вдвое дешевле с учетом логистики.