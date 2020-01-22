Ранее Офис Генпрокуратуры возбудил против Трубы уголовные дела по подозрению во вмешательстве в деятельность работников правоохранительных органов и разглашении данных досудебного следствия.
«Перевод статуса Трубы в обвиняемого может дискредитировать дела, открытые ГБР против Порошенко и другие резонансные дела, которые он открывал. Вот почему несмотря на то, что Труба оставил свою должность, его постоянно продолжают информационно атаковать», — сказал эксперт.
Кроме того, по его мнению, в дело Трубы вцепился офис Генпрокуратуры для того, чтобы он повторно не баллотировался на должность директора Госбюро расследований.
Бортник не стал утверждать, виновен ли Труба или же нет, поскольку власть должна доказать, наличие так называемых «пленок Трубы».
Если это не фейк, то на этих пленках фигурируют руководители администрации и офиса президента, а также руководители других правоохранительных структур, которые отдают возможные приказы и занимаются злоупотреблением власти, заключил политолог.