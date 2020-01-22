Обвинения против экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы, могут дискредитировать дела, открытые ведомством против предыдущего украинского президента Петра Порошенко. Об этом в недавнем комментарии изданию «Голос UA» рассказал политолог Руслан Бортник

«Слуги народа» сами отказались убирать Гончарука. Но если бы убрали, было бы хуже - Бортник © Руслан Бортник

«Перевод статуса Трубы в обвиняемого может дискредитировать дела, открытые ГБР против Порошенко и другие резонансные дела, которые он открывал. Вот почему несмотря на то, что Труба оставил свою должность, его постоянно продолжают информационно атаковать», — сказал эксперт.

Кроме того, по его мнению, в дело Трубы вцепился офис Генпрокуратуры для того, чтобы он повторно не баллотировался на должность директора Госбюро расследований.

Бортник не стал утверждать, виновен ли Труба или же нет, поскольку власть должна доказать, наличие так называемых «пленок Трубы».

Если это не фейк, то на этих пленках фигурируют руководители администрации и офиса президента, а также руководители других правоохранительных структур, которые отдают возможные приказы и занимаются злоупотреблением власти, заключил политолог.