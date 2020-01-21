Политолог Денис Гороховский в комментарии изданию Украина.ру 21 января рассказал, как в Киеве решаются бытовые конфликты, возникающие на языковой почве

Что на самом деле происходит с русским языком на Украине. Мнения из Днепра, Харькова, Житомира и Киева © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

При этом он обратил внимание на то, что в особенных ситуациях, когда инцидент привлекает внимание активистов, дело может выйти на уровень местных органов власти и повлечь за собой определенные последствия для русскоязычных украинцев.

«Если же человек жалуется, что он хочет говорить на русском или любом другом языке, а не на государственном, то это, скорее всего, ничем не закончится — просто будут отсылать к закону о защите украинского языка, который предусматривает использование именно его во всех аспектах публичной жизни. Поэтому русскоязычное население Украины сегодня не имеет возможности в полной мере защищать свои права на использование родного языка», — сказал Гороховский.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни, подписанный на тот момент президентом страны Петром Порошенко. Документ подразумевает использование органами госвласти, учебными заведениями, больницами и предприятиями сферы обслуживания только украинского языка.

Стоит отметить, что закон подвергся критике. В частности, Венецианская комиссия Совета Европы призывала Киев пересмотреть документ и разработать закон о языковых меньшинствах, чтобы «избежать межэтнической напряженности».