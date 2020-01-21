«Пока Украина праздновала третий Святой вечер, 18 января, было совершено нападение на активистку "Голоса" в г. Вараш Ольгу Кравчук. Девушка уже давно борется с произволом в городской больнице Вараша ГЗ СМЧС 3: поборами, очередями в женской консультации, неэффективным использованием средств и т.д.», — говорится в материале.
По словам Кравчук, нападение произошло, когда она с двухлетним ребенком возвращалась домой. Женщина закрывала дверь, но в квартиру ворвался неизвестный мужчина, схватил ее за шею и потребовал удалить группу в мессенджере, где сообщалась информация о больнице.
Активная деятельность Кравчук началась в 2018 году, когда врачи отказались лечить ее ребенка. Женщина создала группу, в которой пациенты рассказывают о фактах коррупции.