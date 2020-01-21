В Ровенской области неизвестный напал на активистку партии «Голос» возле ее квартиры. Об этом 21 января сообщили в группе «Голос. Ровенская область» в Facebook

Жадные чиновники-«нищеброды» Украины. Убить коррупцию невозможно © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

По словам Кравчук, нападение произошло, когда она с двухлетним ребенком возвращалась домой. Женщина закрывала дверь, но в квартиру ворвался неизвестный мужчина, схватил ее за шею и потребовал удалить группу в мессенджере, где сообщалась информация о больнице.

Активная деятельность Кравчук началась в 2018 году, когда врачи отказались лечить ее ребенка. Женщина создала группу, в которой пациенты рассказывают о фактах коррупции.