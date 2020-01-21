По его словам, политика государства направлена на уничтожение предприятий, которые еще работали, и массовую приватизацию с неизвестной целью. По сути происходит сдача национальных интересов.
«Получается, что мы видели одного Зеленского, а получили совершенно другого. То, что происходит, говорит о том, что он сам, скорее всего, себе не принадлежит. После инцидента с [премьер-министром Алексеем] Гончаруком он для меня как бы президент», — рассказал Лесик.
На минувшей неделе Зеленский отказался поддержать отставку главы Кабмина Алексея Гончарука, который угодил в скандал после публикации прослушки с заседания членов правительства. На ней человек с голосом премьера утверждает, что президент Украины ничего не смыслит в экономике.