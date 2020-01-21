Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вручил ему небольшой сувенир - перчатку космонавта, недавно побывавшего в космосе, передает БЕЛТА 21 января

«Роскосмос» отложил сдачу проекта ракеты на замену украинскому «Зениту» © РИА Новости, Олег Урусов | Перейти в фотобанк сказал Рогозин.

Лукашенко поблагодарил гендиректора «Роскосмоса» за сувенир, отметив, что это «первый такой легендарный подарок» в его коллекции.

Помимо этого, в ходе встречи президент Белоруссии предложил рассмотреть различные направления белорусско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе в контексте национальных программ.

«У вас программа громадная, и мы рассматриваем участие в ней — мы это не скрываем. Много было замыслов, многие реализованы. Но мы делаем не то что первые шаги в космосе, а возможные шаги. Дорогостоящая вещь, но развитие космоса — один из приоритетов у нас, потому что это высокие технологии», — заявил Лукашенко.

Он обратил внимание, что в Белоруссии стараются развивать сферу высоких технологий по всем направлениям, по многим из которых Россия занимает лидирующие позиции в мире. Он также сказал, что у Москвы и Минска сложилась хорошая основа для сотрудничества в этой сфере, и заверил, что белорусская сторона готова обсудить любые предложения российских партнеров.

Рогозин также заявил, что считает успешным развитие сотрудничества между странами в космической сфере.

Ранее Национальная академия наук Белоруссии и «Роскосмос» договорились расширить возможности совместной орбитальной группировки, которую составляют белорусский космический аппарат и аналогичный российский спутник «Канопус-В» №1, за счет ресурса других российских спутников серий «Канопус-В» и «Канопус-В-ИК». Кроме того, в 2018 году страны начали проектировать совместную космическую систему, в составе которой предполагается создать российско-белорусский космический аппарат.

Эти и другие вопросы будут обсуждены на первом заседании Межгосударственного совета по космосу государств-участников СНГ, которое пройдет в Национальной академии наук Белоруссии 22-23 января. В нем примут участие делегации стран СНГ, руководители космической отрасли России, Белоруссии, Казахстана, Армении, представители Исполкома СНГ и Евразийской экономической комиссии.