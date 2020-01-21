Президент Украины Владимир Зеленский раздражен, однако в данный момент не может уволить оскорбившего его премьера Алексея Гончарука. Об этом заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «112 Украина» 20 января

Эксперт предрек обвал гривны после скандала с прослушкой заседания Гончарука © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

По мнению Погребинского, Зеленский раздражен из-за инцидента, поскольку сам предлагал кандидатуру Гончарука на пост премьера, однако вынужден себя сдерживать.

«Зеленский фактически оказался загнанным в угол. Он отдает себе отчет в том, что прямой замены (Гончаруку. — Ред.), которая его безусловно бы устроила, нет. Он понимает, что с этим парнем ему далеко не уйти, и он просто не готов сегодня отправлять премьера в отставку», — сказал Погребинский.

Эксперт отметил, что Зеленский контролирует большинство в Верховной Раде и мог бы дать указание сместить нынешнего главу правительства, однако оказался не готов к такому решительному шагу.