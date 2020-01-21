Ранее были обнародованы записи совещания Гончарука с рядом коллег по правительству, на которых премьер подверг главу государства резкой критике.
По мнению Погребинского, Зеленский раздражен из-за инцидента, поскольку сам предлагал кандидатуру Гончарука на пост премьера, однако вынужден себя сдерживать.
«Зеленский фактически оказался загнанным в угол. Он отдает себе отчет в том, что прямой замены (Гончаруку. — Ред.), которая его безусловно бы устроила, нет. Он понимает, что с этим парнем ему далеко не уйти, и он просто не готов сегодня отправлять премьера в отставку», — сказал Погребинский.
Эксперт отметил, что Зеленский контролирует большинство в Верховной Раде и мог бы дать указание сместить нынешнего главу правительства, однако оказался не готов к такому решительному шагу.