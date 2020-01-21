По его словам, украинскому президенту на форуме досталась роль «безмолвной массовки», на которую он согласился.
«Унижение нашего государства, пренебрежение к памяти миллионам украинских евреев — жертв холокоста — и вкладу украинского народа в победу над нацизмом», — написал он.
Вятрович заявил, что ему стыдно за Зеленского, который проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яре, но при этом едет в Израиль.
В беседе с изданием The Times of Israel Зеленский рассказал, что ему не дали возможность выступить на мероприятии в честь 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, однако он все равно поедет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиль.