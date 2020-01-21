Бывший директор Украинского института национальной памяти, депутат Верховной Рады Владимир Вятрович 20 января на своей странице в Facebook раскритиковал лидера страны Владимира Зеленского за его планы полететь на форум в память Холокоста в Израиль

Долинский: Вятрович – это моральный урод, издевавшийся над памятью жертв Холокоста © Journalist Today

«Унижение нашего государства, пренебрежение к памяти миллионам украинских евреев — жертв холокоста — и вкладу украинского народа в победу над нацизмом», — написал он.

Вятрович заявил, что ему стыдно за Зеленского, который проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яре, но при этом едет в Израиль.

В беседе с изданием The Times of Israel Зеленский рассказал, что ему не дали возможность выступить на мероприятии в честь 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, однако он все равно поедет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиль.