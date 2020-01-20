Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к главному документу страны. Об этом 20 января сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами

Безпалько: В Конституции РФ должно быть закреплено право присоединения к России Украины и Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Поправки в Конституцию Путин сформулировал в послании Федеральному собранию. В частности, он предложил прописать в документе его приоритет над международным законодательством и соглашениями.

Российский лидер также предложил поправки, касающиеся перераспределения полномочий между ветвями власти и касающиеся ограничений для государственных чиновников и судей. Поправки президент предложил перед их принятием вынести одним пакетом на голосование.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что комитет нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству на заседании 21 января рассмотрит внесенный президентом законопроект в рамках его подготовки к первому чтению.