«Представителями президента РФ при рассмотрении упомянутого законопроекта в Госдуме будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева», — уточнил он.
Поправки в Конституцию Путин сформулировал в послании Федеральному собранию. В частности, он предложил прописать в документе его приоритет над международным законодательством и соглашениями.
Российский лидер также предложил поправки, касающиеся перераспределения полномочий между ветвями власти и касающиеся ограничений для государственных чиновников и судей. Поправки президент предложил перед их принятием вынести одним пакетом на голосование.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что комитет нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству на заседании 21 января рассмотрит внесенный президентом законопроект в рамках его подготовки к первому чтению.