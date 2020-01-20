По его словам, ни Украине, ни России не полезна «приднестровизация» Донбасса.
«Здесь территория намного больше и больше населения — уже сейчас поддержание этой территории стоит больших денег. Но когда-то все же надо будет вложить туда большие деньги, восстановить промышленность, шахты», — рассказал Сайдик.
Австрийский дипломат также не исключает того, что переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе будут продолжаться десятки лет.
Конфликт между непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией вспыхнул в марте 1992 года. В августе того же года он перешел в мирную фазу. На территории республики находятся части российской армии.