Конфликт в Донбассе может быть заморожен до состояния приднестровского. Об этом заявил экс-представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик в интервью «Коммерсанту», опубликованному 20 января

По его словам, ни Украине, ни России не полезна «приднестровизация» Донбасса.

«Здесь территория намного больше и больше населения — уже сейчас поддержание этой территории стоит больших денег. Но когда-то все же надо будет вложить туда большие деньги, восстановить промышленность, шахты», — рассказал Сайдик.

Крови нет, ребята! Почему Приднестровье не Донбасс © commons.wikimedia.org, Донор

Конфликт между непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией вспыхнул в марте 1992 года. В августе того же года он перешел в мирную фазу. На территории республики находятся части российской армии.