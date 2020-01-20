Посольство США в Багдаде рекомендовало американцам срочно покинуть Ирак
Посольство США в Багдаде рекомендовало американцам срочно покинуть Ирак
© РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк
Ни для кого не секрет, продолжил эксперт, что Вашингтон намерен продать Ираку свои ЗРК Patriot, которые не представляют для иракской армии никакой ценности, а стоимость этих систем намного превышает российские аналоги.

По его мнению, в данном конкретном случае официальный Багдад будет руководствоваться исключительно собственными интересами.

«Введение же Вашингтоном новых эмбарго против Республики Ирак в очередной раз настроит как власти этой страны, так и ее жителей против Соединенных Штатов», — прогнозирует Аль-Дами.

Не исключено, подчеркнул политолог, что в обозримом будущем Багдад добьется полного вывода американских войск со своей территории.

 