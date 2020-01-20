Если США введут новые санкции в отношении Ирака из-за запланированной Багдадом покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-300, иракские власти оставят за собой право разорвать с Вашингтоном дипломатические отношения. Об этом рассказал арабский политолог Хасан Аль-Дами 20 января в комментарии изданию «ГолосUA»

Посольство США в Багдаде рекомендовало американцам срочно покинуть Ирак © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

По его мнению, в данном конкретном случае официальный Багдад будет руководствоваться исключительно собственными интересами.

«Введение же Вашингтоном новых эмбарго против Республики Ирак в очередной раз настроит как власти этой страны, так и ее жителей против Соединенных Штатов», — прогнозирует Аль-Дами.

Не исключено, подчеркнул политолог, что в обозримом будущем Багдад добьется полного вывода американских войск со своей территории.