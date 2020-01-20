«Все очень ждали этого, потому что все-таки партизаны — это одно, а Красная армия — другое. И народ был очень взволнован, доволен, что скоро война закончится. С энтузиазмом встречали Красную армию, население, я имею в виду», — сказал он.
Однако, уточнил разведчик, представители Армии Крайовой не были довольны приходом Красной армии, потому что изначально планировали самостоятельно освободить Польшу.
Ботян напомнил, что советские партизаны спасли Краков, взорвав Ягеллонский замок, где фашисты устроили склад боеприпасов, рассчитывая уничтожить плотину и затопить весь город.
Герой России отметил, что операция прошла успешно благодаря его знанию польского языка, при помощи которого он смог выстроить очень хорошие связи с польским подпольем и нашел человека, работавшего в замке и согласившегося заложить там мину.