Население Польши с большим энтузиазмом встречало Красную армию, освобождавшую страну в 1945 году, так как бойцы были предвестниками скорого окончания войны. Об этом рассказал на недавней пресс-конференции легендарный разведчик Алексей Ботян, удостоившийся в 2007 году звания Героя России за руководство операцией по спасению Кракова

«Все очень ждали этого, потому что все-таки партизаны — это одно, а Красная армия — другое. И народ был очень взволнован, доволен, что скоро война закончится. С энтузиазмом встречали Красную армию, население, я имею в виду», — сказал он.

«Там все полетело вверх». Разведчик Ботян рассказал, как советские партизаны спасли Краков © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Ботян напомнил, что советские партизаны спасли Краков, взорвав Ягеллонский замок, где фашисты устроили склад боеприпасов, рассчитывая уничтожить плотину и затопить весь город.

Герой России отметил, что операция прошла успешно благодаря его знанию польского языка, при помощи которого он смог выстроить очень хорошие связи с польским подпольем и нашел человека, работавшего в замке и согласившегося заложить там мину.