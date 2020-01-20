Президент Владимир Зеленский считает, что российский лидер Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимым государством. Он сказал об этом в интервью изданию The Times of Israel 19 января

Зеленский намекнул на новую тактику общения с «непростым, сложным» Путиным © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

Он напомнил, что совместными усилиями на Украину были возвращены задержанные в РФ в 2018 году судна и моряки, назначена встреча в «нормандском формате» и проведен второй обмен удерживаемыми лицами.

При этом Зеленский отметил, что, по его мнению, Путин его понимает.

«Я думаю, он понимает мое отношение: Украина — независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает», — сказал украинский лидер.

В декабре 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров «нормандской четверки», в рамках которого прошла первая отдельная встреча Путина и Зеленского. Президент Украины тогда отметил, что беседа завершилась «ничьей» и назвал коллегу «непростым и сложным», а Путин, в свою очередь, заявил, что переговоры прошли по-деловому и охарактеризовал Зеленского как «симпатичного и искреннего» человека.