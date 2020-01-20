Зеленский заявил, что сегодня между ним и Путиным начали налаживаться отношения. Так, по словам украинского президента, им удалось создать формат для диалога, который привел к «некоторым чувствительным решениям».
Он напомнил, что совместными усилиями на Украину были возвращены задержанные в РФ в 2018 году судна и моряки, назначена встреча в «нормандском формате» и проведен второй обмен удерживаемыми лицами.
При этом Зеленский отметил, что, по его мнению, Путин его понимает.
«Я думаю, он понимает мое отношение: Украина — независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает», — сказал украинский лидер.
В декабре 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров «нормандской четверки», в рамках которого прошла первая отдельная встреча Путина и Зеленского. Президент Украины тогда отметил, что беседа завершилась «ничьей» и назвал коллегу «непростым и сложным», а Путин, в свою очередь, заявил, что переговоры прошли по-деловому и охарактеризовал Зеленского как «симпатичного и искреннего» человека.