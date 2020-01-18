«Мы на Украине сталкиваемся с тем, что русскоязычные являются инертным сообществом. По сравнению с украиноязычными они не отстаивают свои права. Если украиноязычные — это агрессивное меньшинство, то с учетом пассивности русскоязычных — это уже активное большинство. Поэтому власти, начиная с первого президента [Леонида Кравчука], заканчивая [Виктором] Януковичем и [Петром] Порошенко, шли на поводу у украиноязычных», — отметил Царев.
По мнению политика, несмотря на то, что за Зеленского голосовал электорат, который хочет мира, президент провел во власть людей, продолжающих политику экс-президента Порошенко.
Ранее Верховная Рада проголосовала за закон «О полном общем среднем образовании», сокращающий обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском.