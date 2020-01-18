Из-за пассивности русскоговорящих граждан Украины власти всегда больше считались с украиноговорящим меньшинством, считает экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру 16 января

«Мы на Украине сталкиваемся с тем, что русскоязычные являются инертным сообществом. По сравнению с украиноязычными они не отстаивают свои права. Если украиноязычные — это агрессивное меньшинство, то с учетом пассивности русскоязычных — это уже активное большинство. Поэтому власти, начиная с первого президента [Леонида Кравчука], заканчивая [Виктором] Януковичем и [Петром] Порошенко, шли на поводу у украиноязычных», — отметил Царев.

Царев: Гончарука мог слить Коломойский, который враждует с командой Сороса в Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Ранее Верховная Рада проголосовала за закон «О полном общем среднем образовании», сокращающий обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском.