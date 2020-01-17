Глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор на совете организации в Вене 16 января заявил, что Соединенные Штаты выступают за полный суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и прилегающие территориальные воды. Об этом 17 января сообщил сайт ОБСЕ

Исходя из такой позиции США, Джеймс Гилмор подчеркнул, что его страна никогда не признает присоединение Крыма к Российской Федерации.

«Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, утверждая, что наши санкции в отношении России будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не выполнит полностью свои минские обязательства. Отдельные санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом», — приводит слова представителя США в ОБСЕ сайт миссии.

Эпоха перемен и российские перспективы © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Кроме того, он заявил, что все незаконные вооруженные формирования также должны будут покинуть украинскую территорию.