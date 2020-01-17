Исходя из такой позиции США, Джеймс Гилмор подчеркнул, что его страна никогда не признает присоединение Крыма к Российской Федерации.
«Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, утверждая, что наши санкции в отношении России будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не выполнит полностью свои минские обязательства. Отдельные санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом», — приводит слова представителя США в ОБСЕ сайт миссии.
Ранее в ходе своего выступления на совете ОБСЕ в Вене руководитель миссии США Джеймс Гилмор рассказал, что Соединенные Штаты настаивают на восстановлении контроля Украиной над своей международной границей с Россией как условии для проведения выборов в неподконтрольной части Донбасса.
Кроме того, он заявил, что все незаконные вооруженные формирования также должны будут покинуть украинскую территорию.