В Харькове в лесу нашли 50 больных попугаев. Об этом сообщили 14 января в Facebook-группе «Порятунок тварин Харків»

Чей-то заказ: в Луцке из зоопарка украли двух дорогих попугаев © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

По их словам, существует два основных вида течения болезни: острое и хроническое. При остром смерть наступает быстро, при хроническом птица может жить месяцы и годы и умереть от вторичной инфекции (так как у нее понижен иммунитет и поражены внутренние органы).

Сейчас все попугаи находятся на передержке у неравнодушной харьковчанки.