«Все попугайчики из этой находки заражены заболеванием «цирковирус», или PBFD. Вкратце: вирусное заболевание, опасное только для попугаев, неизлечимое, которое влияет на оперенье: фоликулы поражены, перо становится ломким, выпадает. Иногда с капельками крови. Птица постоянно чешется, вид у птицы непрезентабельный. Это состояние влияет на общие функции организма: понижается иммунитет, птица вялая, нет аппетита», — написали активисты.
По их словам, существует два основных вида течения болезни: острое и хроническое. При остром смерть наступает быстро, при хроническом птица может жить месяцы и годы и умереть от вторичной инфекции (так как у нее понижен иммунитет и поражены внутренние органы).
Сейчас все попугаи находятся на передержке у неравнодушной харьковчанки.