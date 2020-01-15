Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел налог на российскую нефть в ответ на ужесточение позиции Москвы в вопросе выполнения условий Союзного договора. Об этом рассказал экономист и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в недавнем комментарии радиостанции «Комсомольская правда»

Лукашенко готов к нефтяной войне с Россией. При чем здесь Меркель? © REUTERS, Vasily Fedosenko | REUTERS, Vasily Fedosenko | Перейти в фотобанк

Позиция России состоит в том, продолжил эксперт, что любые преференции Минску будут возможны лишь в том случае, если будут выполнятся условия Союзного договора, что категорически не устраивает Лукашенко.

«Халява для Беларуси закончилась. Они могут потерять $50 млрд. Поэтому Лукашенко ищет способ заработать на нас. Он также пытается давить на российские власти через резкие заявления в прессе», — пояснил Леонтьев.

Белоруссия, уточнил специалист, зарабатывала на реэкспорте российской нефти и переработанных нефтепродуктов: Лукашенко хочет сохранить эти средства любыми путями, для чего нужно закупать нефть по сниженным ценам, чтобы затем перепродавать ее.

Пресс-секретарь «Роснефти» отметил, что российские власти сейчас настроены жестко и на уступки больше не пойдут, притом что такую позицию нельзя назвать насилием над белорусским суверенитетом.

Россия, по его словам, лишь пытается сказать о том, что если Белоруссия хочет преференций, выходящих за рамки сотрудничества двух независимых государств, то она должна идти на интеграцию.