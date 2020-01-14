Федорчак попал под подозрение в халатности после пожаров в детском лагере «Виктория», в областном центре психического здоровья, в отеле «Токио стар», а также в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
В общей сложности эти события унесли жизни 32 человек, а также причинили материальный ущерб на сумму почти 203 тысячи долларов.
По версии следствия, глава ГСЧС ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности, что и стало причиной этих трагедий.
Федорчак и его заместитель Михаил Вовк лишились своих постов после пожара в Одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, случившегося в ноябре 2019 года.