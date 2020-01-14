Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило о подозрении экс-главе Госслужбы по ЧС в Одесской области Виктору Федорчаку. Об этом 14 января сообщила пресс-служба ведомства

Федорчак попал под подозрение в халатности после пожаров в детском лагере «Виктория», в областном центре психического здоровья, в отеле «Токио стар», а также в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.

В общей сложности эти события унесли жизни 32 человек, а также причинили материальный ущерб на сумму почти 203 тысячи долларов.

Завхоза сгоревшего одесского колледжа обвинили в халатности © Виктор Кузнецов

Федорчак и его заместитель Михаил Вовк лишились своих постов после пожара в Одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, случившегося в ноябре 2019 года.