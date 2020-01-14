Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после операции чувствует себя нормально и продолжает работать. Об этом 14 января он сообщил в своем Telegram-канале

Кличко экстренно вернулся в Киев и перенес операцию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Не думал, что обращение к врачу может вызвать такую волну легенд. Да, в больнице я был. Да, сделали некоторые манипуляции. Ничего экстраординарного. Из рабочего ритма не выпадал. И сейчас на работе», — написал он.

Глава Киевской городской госадминистрации также отметил, что чувствует себя нормально и работает над ликвидацией последствий прорыва трубы тепломагистрали возле крупнейшего торгового центра в столице, в результате чего ожоги получили около 10 человек.