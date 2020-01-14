Львовские подростки обстреляли жилую многоэтажку
Львовские подростки обстреляли жилую многоэтажку
© РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк
В результате случившегося никто не пострадал, однако трамваи отправили в депо.

«Сейчас из вагонов убирают битое стекло и будут проводить работы по замене разбитых окон. Обстоятельства инцидента выясняются», — говорится в посте.