В результате случившегося никто не пострадал, однако трамваи отправили в депо.
«Сейчас из вагонов убирают битое стекло и будут проводить работы по замене разбитых окон. Обстоятельства инцидента выясняются», — говорится в посте.
В результате случившегося никто не пострадал, однако трамваи отправили в депо.
«Сейчас из вагонов убирают битое стекло и будут проводить работы по замене разбитых окон. Обстоятельства инцидента выясняются», — говорится в посте.
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