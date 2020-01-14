Два трамвая неизвестные обстреляли на улице Кузнецкой в Николаеве. Об этом 13 января сообщили в группе КП ММР "Миколаївелектротранс" в Facebook

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