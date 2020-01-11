Дональд Трамп заявил, что в случае вывода американских войск с территории Ирака власти страны должны заплатить США компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде. Об этом 11 января сообщил сайт телеканала Fox News

В интервью американскому телеканалу Дональд Трамп предупредил, что военнослужащие ВВС США «останутся там», если Иракские власти откажутся компенсировать Штатам понесенные расходы.

«Я сказал им: Если мы уйдем, вам придется заплатить нам!», — приводит слова президента США Fox News.

Кроме того Трамп рассказал, что в Ираке «только публично говорят» о необходимости вывода американских войск, однако при прямых контактах и на различных совместных заседаниях, этот вопрос вообще не поднимается. Меркель летит в гости к Путину. О чём будет говорить лидер России с лидером Германии © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

На вопрос корреспондента, каким образом США намерены получить выплаты от Ирака, Трамп ответил, что США контролируют немалую сумму денег Ирака, находящихся в различных американских банках. По его словам, речь идет о $35 млрд.

«Я думаю, что они согласятся заплатить. В противном случае мы останемся на территории Ирака», — подытожил Дональд Трамп.