В интервью американскому телеканалу Дональд Трамп предупредил, что военнослужащие ВВС США «останутся там», если Иракские власти откажутся компенсировать Штатам понесенные расходы.
«Я сказал им: Если мы уйдем, вам придется заплатить нам!», — приводит слова президента США Fox News.
Кроме того Трамп рассказал, что в Ираке «только публично говорят» о необходимости вывода американских войск, однако при прямых контактах и на различных совместных заседаниях, этот вопрос вообще не поднимается.
На вопрос корреспондента, каким образом США намерены получить выплаты от Ирака, Трамп ответил, что США контролируют немалую сумму денег Ирака, находящихся в различных американских банках. По его словам, речь идет о $35 млрд.
«Я думаю, что они согласятся заплатить. В противном случае мы останемся на территории Ирака», — подытожил Дональд Трамп.