«Первые трудности случаются на этапе возвращения к привычному ритму после праздников, когда время выйти на работу и восстановить режим дня», — написала она.
Супрун советует вернуться из отпуска на день раньше, чтобы выделить время и разобраться с делами, которые накопились за время отсутствия. Также бывшая чиновница советует «не набирать обороты с первого же дня на работе» и уходить домой вовремя.
По словам Супрун, среда представляется более благоприятным днем для активной работы, чем понедельник. Кроме того, по словам Супрун, необходимо вернуться к привычному режиму питания, который был до праздников, больше двигаться и высыпаться.