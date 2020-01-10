Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала советы о том, как вернуться к привычной жизни после праздников. Об этом 10 января она написала на своей странице в Facebook

Одесситка отпраздновала Новый год с бывшим мужем, а после убила его скалкой © Facebook, Поліція Києва

Супрун советует вернуться из отпуска на день раньше, чтобы выделить время и разобраться с делами, которые накопились за время отсутствия. Также бывшая чиновница советует «не набирать обороты с первого же дня на работе» и уходить домой вовремя.

По словам Супрун, среда представляется более благоприятным днем для активной работы, чем понедельник. Кроме того, по словам Супрун, необходимо вернуться к привычному режиму питания, который был до праздников, больше двигаться и высыпаться.