Кинопрокат Молдовы не взял в показ российский фильм режиссера Андрея Кравчука «Союз Спасения», посвященный восстанию декабристов 1825 года. Об этом 9 января сообщает телеканал «Первый Приднестровский»

Вооружение опытом. Станет ли Молдавия примером для достижения мира на Украине © РИА Новости, Sputnik/Мирослав Ротарь | Перейти в фотобанк

В прошлые годы при правительстве, контролировавшимся олигархом Владимиром Плахотнюком, в молдавский прокат не попадали в прокат такие исторические российские киноленты как «Т-34» и «Движение вверх».

Новые власти Молдовы до сих пор не сняли запрет на трансляцию общественно-политических программ российских телеканалов, хотя и президент, и спикер парламента обещали это сделать.