«На этот фильм не обратила внимания молдавская сеть кинотеатров "Патрия". Руководство сочло, что фильм не будет интересен их аудитории. Мы работаем с тем же репертуаром, что и они», — рассказал директор кинотеатра «Тирасполь» Владимир Спиридонов.
В прошлые годы при правительстве, контролировавшимся олигархом Владимиром Плахотнюком, в молдавский прокат не попадали в прокат такие исторические российские киноленты как «Т-34» и «Движение вверх».
Новые власти Молдовы до сих пор не сняли запрет на трансляцию общественно-политических программ российских телеканалов, хотя и президент, и спикер парламента обещали это сделать.