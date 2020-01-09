Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудили перспективу упрощения визового режима для украинцев. Об этом 9 января сообщается на сайте Офиса президента Украины

Борис, ты прав. Ищенко прокомментировал действия Джонсона по «жесткому» Brexit без соглашения © РИА Новости, Владимир Трефилов сообщении.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал о прогрессе в реализации договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате 9 декабря 2019 года. Президент также ознакомил премьер-министра Великобритании с ситуацией в Донбассе.

Джонсон подтвердил поддержку Украины и партнерство Великобритании в сфере безопасности и пригласил Зеленского посетить Лондон с целью дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.