В Facebook Черновол позирует с единственным в стране, по ее словам, наградным автоматом, который подарил ей ее покойный муж перед гибелью в Донбассе. На видео она объяснила, почему глава МВД Арсен Аваков позволил ей легализовать оружие.
«Не обошлось без политики. Когда я попросила [Арсена] Авакова легализовать мой автомат, министр пошел мне навстречу. Потому что тогда был мой политически "звездный" час. Меня разрывали Тимошенко и [Арсений] Яценюк», — заявила Черновол.
По ее словам, Тимошенко хотела, чтобы Черновол возглавила на парламентских выборах список «Батькивщины», а кандидатура Надежды Савченко появилась якобы после ее отказа.
Также Черновол утверждает, что «Народный фронт» экс-премьера Арсения Яценюка «тянул» ее в первую пятерку.
В 2017 году министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил Черновол пистолетом «Форт-9», что вызвало широкий общественный резонанс: экс-нардеп состояла на учете у психиатра и страдала шизоаффективным расстройством, что по закону не позволяет ей иметь огнестрельное оружие.