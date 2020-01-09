Экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол заявила, что могла бы возглавить избирательный список от «Батькивщины» на парламентских выборах в 2014 году, если бы не отказала лидеру политической силы Юлии Тимошенко. Об этом 9 января она написала в своем Facebook

В Facebook Черновол позирует с единственным в стране, по ее словам, наградным автоматом, который подарил ей ее покойный муж перед гибелью в Донбассе. На видео она объяснила, почему глава МВД Арсен Аваков позволил ей легализовать оружие.

«Не обошлось без политики. Когда я попросила [Арсена] Авакова легализовать мой автомат, министр пошел мне навстречу. Потому что тогда был мой политически "звездный" час. Меня разрывали Тимошенко и [Арсений] Яценюк», — заявила Черновол.

Единственный на Украине. Черновол рассказала о своем уникальном автомате © пресс-служба партии "Народный фронт" Надежды Савченко появилась якобы после ее отказа.

Также Черновол утверждает, что «Народный фронт» экс-премьера Арсения Яценюка «тянул» ее в первую пятерку.

В 2017 году министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил Черновол пистолетом «Форт-9», что вызвало широкий общественный резонанс: экс-нардеп состояла на учете у психиатра и страдала шизоаффективным расстройством, что по закону не позволяет ей иметь огнестрельное оружие.