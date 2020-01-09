Певица Наташа Королева опубликовала в Instagram клип своего сына Архипа в среду, 8 января. Событие вызвало противоречивую реакцию пользователей соцсети

Певица Наташа Королева создала в Подмосковье «маленькую Украину» © Скриншот из видео 1+1

Сама певица сообщила, что молодежь находится в творческом поиске.

Многие пользователи заметили, что клип очень похож на работу «Имя 505» украинской группы «Время и стекло».

— Стебный клип на стебную песню! Можно будет на вечеринке в плей-лист включить и подурачиться! Ребята оттопырились, — делится впечатлениями пользователь под ником luxurious_professor.

— Это ужасно, мальчику нужно дать другое направление, — пишет vi_ta1820.

— Королевой. Не. Повезло. Муж. Лошара. А. Сынок. Не. Приятный. Навязчивый. Прилипчивый. Отталкивающий, — продолжает в необычном стиле svetlana.ivanova49.