Архип и его подруга Dasha Day исполняют композицию «Ой, бой», где пара дурачится, переодевается в обезьян и играет бананами. Клип снят в розовых тонах.
Сама певица сообщила, что молодежь находится в творческом поиске.
Многие пользователи заметили, что клип очень похож на работу «Имя 505» украинской группы «Время и стекло».
— Стебный клип на стебную песню! Можно будет на вечеринке в плей-лист включить и подурачиться! Ребята оттопырились, — делится впечатлениями пользователь под ником luxurious_professor.
— Это ужасно, мальчику нужно дать другое направление, — пишет vi_ta1820.
— Королевой. Не. Повезло. Муж. Лошара. А. Сынок. Не. Приятный. Навязчивый. Прилипчивый. Отталкивающий, — продолжает в необычном стиле svetlana.ivanova49.