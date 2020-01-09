Это уже третий случай за историю ее проведения.
В сообщении напротив слов «звезды», «представление» и «сюрпризы» написали «да», а в строке с «ведущим» — «нет».
В 2019 году вести церемонию должен был комик Кевин Харт, однако он отказался от данной миссии.
This year’s #Oscars at a glance:— The Academy (@TheAcademy) 8 января 2020 г.
✅ Stars
✅ Performances
✅ Surprises
🚫 Host
See you Feb. 9th!
Отметим, что впервые премию вручали без ведущего в 1989 году.
Украинский оскаровский комитет выбрал картину Наримана Алиева «Домой» претендентом на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».