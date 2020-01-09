Два украинских фильма попали в лонг-лист американской премии «Оскар»
Два украинских фильма попали в лонг-лист американской премии «Оскар»
Это уже третий случай за историю ее проведения.

В сообщении напротив слов «звезды», «представление» и «сюрпризы» написали «да», а в строке с «ведущим» — «нет».

В 2019 году вести церемонию должен был комик Кевин Харт, однако он отказался от данной миссии.

​Отметим, что впервые премию вручали без ведущего в 1989 году.

Украинский оскаровский комитет выбрал картину Наримана Алиева «Домой» претендентом на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».