Вручение кинопремии «Оскар», которое пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе, опять состоится без ведущего. Об этом 8 января ночью сообщила Американская киноакадемия в Twitter

Два украинских фильма попали в лонг-лист американской премии «Оскар»

В сообщении напротив слов «звезды», «представление» и «сюрпризы» написали «да», а в строке с «ведущим» — «нет».

В 2019 году вести церемонию должен был комик Кевин Харт, однако он отказался от данной миссии.

This year’s #Oscars at a glance:



✅ Stars

✅ Performances

✅ Surprises

🚫 Host



See you Feb. 9th! — The Academy (@TheAcademy) 8 января 2020 г.

​Отметим, что впервые премию вручали без ведущего в 1989 году.

Украинский оскаровский комитет выбрал картину Наримана Алиева «Домой» претендентом на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».